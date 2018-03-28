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В МИД пообещали ответить на высылку Киевом российских дипломатов
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших
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В МИД пообещали ответить на высылку Киевом российских дипломатов
РИА Новости
23 минуты назад
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РИА НОВОСТИ
. ВЫСЫЛКА КИЕВОМ ДИПЛОМАТОВ
РФ
НЕ ОСТАНЕТСЯ БЕЗ АДЕКВАТНОГО И ВЕСЬМА ЧУВСТВИТЕЛЬНОГО ОТВЕТА —
МИД РФ
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