Лавров настаивает на дипломатическом урегулировании конфликта в Афганистане

Его слова приводит РИА «Новости» . Лавров считает, что урегулирование ситуации возможно лишь в случае диалога двух конфликтующих сторон: «Очевидно, что конфликт (в Афганистане) невозможно решить силовым путем. Только через запуск конструктивного диалога между афганским правительством и движением талибов* [Террористическая организация, признанная экстремистской и запрещенная на территории РФ решением суда — прим. Sobesednik.ru ] возможно достичь подлинного мира и стабилизации».

Также главный российский дипломат заявил о готовности России к более тесному сотрудничеству при решении афганского вопроса: «Приветствуем растущее понимание важности регионального контекста афганского урегулирования».