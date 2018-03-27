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Лавров настаивает на дипломатическом урегулировании конфликта в Афганистане
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Лавров настаивает на дипломатическом урегулировании конфликта в Афганистане 

ИД «Собеседник» 1 час назад
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что конфликт в Афганистане невозможно решить силовым путем.
Его слова приводит РИА «Новости». Лавров считает, что урегулирование ситуации возможно лишь в случае диалога двух конфликтующих сторон: «Очевидно, что конфликт (в Афганистане) невозможно решить силовым путем. Только через запуск конструктивного диалога между афганским правительством и движением талибов* [Террористическая организация, признанная экстремистской и запрещенная на территории РФ решением суда — прим. Sobesednik.ru] возможно достичь подлинного мира и стабилизации».
Также главный российский дипломат заявил о готовности России к более тесному сотрудничеству при решении афганского вопроса: «Приветствуем растущее понимание важности регионального контекста афганского урегулирования».
ИД «Собеседник»: последние новости
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