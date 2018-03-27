«Великобритании удалось организовать против России дипломатический фронт»

«Мне кажется, что большинство стран предпочли спустить дело на тормозах и выслали гораздо меньше дипломатов, чем Великобритания . Великобритания, если мне память не изменяет, 23 выслала, а Германия 4. То есть многие страны отметились в данной истории символическими жестами, для них это важно, чтобы продемонстрировать солидарность с Великобританией. Хотя тут тоже ничего особо хорошего нет. Получается, что Великобритании удалось организовать против России дипломатический фронт. Европейские государства продемонстрировали солидарность.

Самое главное, что вызывает удивление — это позиция Соединенных Штатов , потому что США выслали 60 российских дипломатов и приняли решение закрыть консульство в Сиэтле. Это более жесткая реакция, чем у Великобритании. Я думаю, что это связано с тем, что президент Трамп находится под очень сильным давлением внутри страны именно по русскому вопросу. То есть любые попытки наладить отношения с Россией вызывают обвинения в том, что он фактически российский шпион. Когда Трамп поздравил Путина с победой на выборах, то сразу же бывший директор ЦРУ заявил, что у русских что-то есть на Трампа.

Соответственно, с одной стороны, давление вызвало такую реакцию президента США, а с другой — смена штата советников. Тиллерсона сменил Помпео. На место помощника по национальной безопасности приходит Болтон. Все эти люди считаются неоконами, то есть людьми, принадлежащими к классическому консервативному крылу республиканской партии, которые имеют хорошие связи в спецслужбах, что позволяет Трампу ослабить их давление. Ну и эти люди обычно придерживаются антироссийской позиции, и Трамп попадает уже по их влияние и отдает им внешнюю политику под „аутсорс“.

После полутора лет колебаний Америка Трампа уже переходит к антироссийскому курсу из-за давления со стороны демократической партии и внутренней оппозиции республиканцев, так называемых неоконов. Вспомним, что Буш старший был директором ЦРУ и по своей профессии разведчик и дипломат, и весь его круг — это разведчики и дипломаты. И новый госсекретарь Помпео очевидно связан с разведкой. Трамп в обмен на ослабление давления внутри страны вынужден занимать более жесткую антироссийскую позицию».

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