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МИД КНР: дело Скрипаля должно решаться путем переговоров и на основе реальных фактов
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МИД КНР: дело Скрипаля должно решаться путем переговоров и на основе реальных фактов 

ТАСС 1 час назад
Фото: Аргументы и Факты
ПЕКИН, 27 марта. /ТАСС/. Ситуация вокруг дела экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля должна быть урегулирована на основе реальных фактов и с соблюдением норм международного права. Об этом заявила во вторник на регулярном брифинге официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
"Мы с пристальным вниманием следим за ситуацией и считаем, что дело Скрипаля должно быть урегулировано путем переговоров на основе реальных фактов, — отметила дипломат, отвечая на вопрос журналистов. — В данной ситуации каждая сторона должна соблюдать нормы международного законодательства и избегать любых действий парадоксального характера. Необходимо отказаться от противостояния и мышления времен холодной войны".
"Китай выступает за равноправные отношения между всеми странами, опирающимися на принципы взаимной выгоды", — резюмировала Хуа Чуньин.
Ряд европейских стран и США и Канады объявили в понедельник о высылке российских дипломатов. Таким образом они решили продемонстрировать солидарность с Великобританией, где расследуется дело об отравлении в Солсбери нервно паралитическим газом экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Еще до начала расследования Лондон обвинил в этом преступлении Россию, не предоставив, однако, никаких доказательств.
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