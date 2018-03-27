МИД КНР: дело Скрипаля должно решаться путем переговоров и на основе реальных фактов

"Мы с пристальным вниманием следим за ситуацией и считаем, что дело Скрипаля должно быть урегулировано путем переговоров на основе реальных фактов, — отметила дипломат, отвечая на вопрос журналистов. — В данной ситуации каждая сторона должна соблюдать нормы международного законодательства и избегать любых действий парадоксального характера. Необходимо отказаться от противостояния и мышления времен холодной войны".

"Китай выступает за равноправные отношения между всеми странами, опирающимися на принципы взаимной выгоды", — резюмировала Хуа Чуньин.