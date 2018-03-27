Крашенинников рассказал, зачем на региональных выборах нужны наблюдатели 

Наличие наблюдателей на региональных и муниципальных выборах является залогом прозрачности и честности избирательного процесса. Об этом заявил глава Комитета Госдумы по государственному строительству Павел Крашенинников на пленарном заседании палаты.
«Недавно мы внесли законопроект о назначении наблюдателей на региональных и муниципальных выборах. Мы уверены, что это будет залогом прозрачности выборов, для того, чтобы граждане понимали, что благодаря выборам можно решать многое в стране», — сказал он.
Депутат подчеркнул, что этот законопроект обеспечивает чистоту и честность выборов, а также легитимность избираемых органов власти.
Законопроект о расширении полномочий общественных палат по назначению наблюдателей на региональных и муниципальных выборах был внесён в Госдуму Павлом Крашенинниковым и главой Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и Андреем Клишасом.
В соответствии с документом, наблюдателем на выборах может стать любой гражданин России, представляющий общественную или некоммерческую организацию. Авторы документа рассчитывают, что это будет стимулировать развитие гражданского общества.