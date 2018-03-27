Крашенинников рассказал, зачем на региональных выборах нужны наблюдатели

«Недавно мы внесли законопроект о назначении наблюдателей на региональных и муниципальных выборах. Мы уверены, что это будет залогом прозрачности выборов, для того, чтобы граждане понимали, что благодаря выборам можно решать многое в стране», — сказал он.

Депутат подчеркнул, что этот законопроект обеспечивает чистоту и честность выборов, а также легитимность избираемых органов власти.

Законопроект о расширении полномочий общественных палат по назначению наблюдателей на региональных и муниципальных выборах был внесён в Госдуму Павлом Крашенинниковым и главой Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и Андреем Клишасом