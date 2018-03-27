Ещё
В администрации Тулеева опровергли информацию об отставке
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В администрации Тулеева опровергли информацию о его отставке 

Говорит Москва 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Ранее в Telegram-каналах появились сообщения о том, что вопрос об отставке главы Кузбасса решён, а исполняющим обязанности губернатора назначен его заместитель Сергей Цивилев. Начальник отдела по связям с общественностью кемеровской администрации Лариса Деменева заявила «Говорит Москва»:
«Нет. Это неправда. Что тут вообще опровергать? Информацию в соцсетях? Губернатор на работе, он работает по обычному графику».
На вопрос о том, почему глава региона не встретился с гражданами, она отвечать отказалась.
Говорит Москва: последние новости
Тулеев попросил у Путина прощения за случившееся в Кемерово Путин на вопрос о кадровых решениях после ЧП в Кемерове пообещал наказать виновных Путин в числе причин пожара в ТЦ в Кемерове назвал халатность и разгильдяйство
 Ещё 38 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тулеев попросил прощения у Путина288
Путин ответил на вопрос об отставке Тулеева196
«Что сейчас работать? Люди погибли»: Путин ответил Пучкову158
Трамп начал терять уважение Путина117
Жизнь зла
Видео
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:37
Тулеев попросил прощения у Путина
Политика
01:12
В России анонсировали «ответ каждому»
Политика
00:46
На ВДНХ модернизируют павильон
Новости Москвы
20:00
Рядом с метро «Шелепиха» построят квартал реновации
Новости Москвы Недвижимость
01:00
Власти утвердили проект планировки промзоны «Медведково»
Новости Москвы Другое
00:43
Снимок Плющенко и Рудковской жестко раскритиковали
Шоу-бизнес
00:43
Собянин открыл городок Росгвардии
Новости Москвы
05:13
Начавшийся в столице снегопад станет последним в сезоне
Погода Новости Москвы
00:18
Анонсирован новый сезон ярмарок выходного дня
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение