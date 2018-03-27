В администрации Тулеева опровергли информацию об отставке

В администрации Тулеева опровергли информацию о его отставке

«Нет. Это неправда. Что тут вообще опровергать? Информацию в соцсетях? Губернатор на работе, он работает по обычному графику». Ранее в Telegram-каналах появились сообщения о том, что вопрос об отставке главы Кузбасса решён, а исполняющим обязанности губернатора назначен его заместитель Сергей Цивилев . Начальник отдела по связям с общественностью кемеровской администрации Лариса Деменева заявила «Говорит Москва »:

На вопрос о том, почему глава региона не встретился с гражданами, она отвечать отказалась.