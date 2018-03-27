Путин ответил на вопрос об отставке Тулеева

Кадровые решения в Кемеровской области по итогам пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» могут быть приняты после выявления виновных в трагедии, заявил президент Владимир Путин на встрече с инициативной группой граждан.

«Произошла страшная трагедия. Для того, чтобы принять решения подобного рода… Во-первых, под камеры это не делается, для красного словца и на фоне трагедии. А второе, нужно точно определить, кто в чем виноват. И когда мы это сделаем, а мы это сделаем точно, будут соответствующие решения. Здесь статус ни при чем, когда люди погибли, дети», — ответил Путин (цитаты по «Интерфаксу»). Встреча проходила в холле морга медико-санитарной части. Собравшиеся спросили главу государства, планируется ли отставка губернатора Амана Тулеева

«Пройдут по всей цепочке, начиная с тех, кто давал разрешение, и заканчивая теми, кто должен был следить за безопасностью, этим ЧОПом, который сидел и кнопку не нажал. Пройдут по всей цепочке от регистрации этого здания и выдачи разрешения — как из фабрики сделать развлекательный центр, кто давал разрешение на то, чтобы эти материалы использовать при таком целевом назначении. Мы с вами не будем прямо сейчас назначать виновных. Но следователи отработают по полной программе», — заверил президент. В то же время, отметил президент, не стоит сразу назначать виновных, для установления истины работают следователи. Он пообещал, что «никто ничего скрывать и никого прикрывать не собирается».

Глава государства обратил внимание, что подобных «Зимней вишне» объектов в стране может быть много.

27 марта у здания региональной администрации на центральной площади Кемерова проходит стихийный митинг. Собравшиеся требовали отставки Тулеева, обвиняя губернатора в бездействии и замалчивании информации о пожаре.

Путин прибыл в Кемерово во вторник. Президент сразу же отправился к сгоревшему торговому центру, где возложил букет роз к стихийному мемориалу у здания, к которому люди приносят цветы, мягкие игрушки и фотографии погибших.

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в центре Кемерова вспыхнул в воскресенье, 25 марта. В результате трагедии погибло 64 человека.