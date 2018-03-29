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В Госдуму внесут законопроект об отмене обязательного представления отчетности банками
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В Госдуму внесут законопроект об отмене обязательного представления отчетности банками 

Банки.ру 5 часов назад
Фото: Парламентская газета
В Госдуму внесут законопроект об отмене обязательного представления отчетности банками, заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку, председатель совета Ассоциации банков России Анатолий Аксаков.
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