Памфилова обвинила Запад в создании «батальонов русофобов»

«Мы готовились, что будут дискредитировать эти выборы. Мы знали, сколько этих политических призраков, которые сейчас сидят там, локти кусают за рубежом. Как им хочется Россию … Ух как они хотят, но не могут! И они там создавали целые батальоны русофобов, хорошо оплаченные. У них заранее было все подготовлено, чтобы сразу после дня выборов вывалить все эти фейковые ролики», — рассказала Памфилова. Некоторые западные силы намеревались дискредитировать президентские выборы в России , с этой целью создавались «батальоны русофобов». Об этом заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова в эфире радиостанции «Говорит Москва» во вторник, 27 марта.

О каких именно роликах идет речь, она не уточнила. В то же время глава ЦИК подчеркнула, что в России знали о готовящихся провокациях: «Мы знали, но мы все равно создали им условия: приходите, пожалуйста, наблюдайте».