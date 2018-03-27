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Памфилова обвинила Запад в создании «батальонов русофобов»
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Памфилова обвинила Запад в создании «батальонов русофобов» 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Некоторые западные силы намеревались дискредитировать президентские выборы в России, с этой целью создавались «батальоны русофобов». Об этом заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова в эфире радиостанции «Говорит Москва» во вторник, 27 марта.
«Мы готовились, что будут дискредитировать эти выборы. Мы знали, сколько этих политических призраков, которые сейчас сидят там, локти кусают за рубежом. Как им хочется Россию … Ух как они хотят, но не могут! И они там создавали целые батальоны русофобов, хорошо оплаченные. У них заранее было все подготовлено, чтобы сразу после дня выборов вывалить все эти фейковые ролики», — рассказала Памфилова.
О каких именно роликах идет речь, она не уточнила. В то же время глава ЦИК подчеркнула, что в России знали о готовящихся провокациях: «Мы знали, но мы все равно создали им условия: приходите, пожалуйста, наблюдайте».
25 марта сенатор Андрей Климов сообщил, что Совет Федерации располагает информацией о многочисленных попытках вмешательства в выборы президента России из-за рубежа. «Речь идет о призывах бойкотировать голосование, DDoS-атаках на информационные ресурсы ЦИК, информатаках», — цитирует его слова РИА Новости.
Выборы главы государства состоялись в России 18 марта. Явка составила 67,47 процента, за рубежом проголосовали 475 тысяч человек. Действующий президент Владимир Путин победил с результатом 76,69 процента голосов. Второе место занял кандидат от КПРФ Павел Грудинин, у него 11,77 процента. Третье место досталось лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому, получившему 5,65 процента голосов.
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