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Россия продолжит диалог с США
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В МИД заявили, что Россия не отказывается от диалога с США по стратегической стабильности 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Москва не отказывается от ведения с США диалога по стратегической стабильности, несмотря на решение Вашингтона выслать российских дипломатов из-за дела Скрипаля. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. «Мы к конструктивной работе открыты, будем её продолжать, но без жёстких ответных мер на вчерашнее решение американских властей по нашим диппредставительствам нынешняя ситуация не останется», — цитирует его РИА Новости.
При этом Рябков подчеркнул, что заявления официальных лиц США по дипломатическому присутствию России в стране «никоим образом не стыкуется с теми пониманиями, которые были достигнуты на высшем уровне».
«Вновь идут лживые обвинения в наш адрес, угрозы, попытки позицию нашу перевернуть с ног на голову. США проявляют себя как крайне безответственный игрок в прямом и переносном смысле», — пояснил Рябков.
Ранее сообщалось, что МИД ответит каждой стране, выславшей российских дипломатов.
26 марта несколько западных стран объявили о высылке российских дипломатов со своих территорий в связи с делом об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери.
Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с НСН прокомментировал высылку российских дипломатов из ряда стран.
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