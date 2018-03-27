Россия продолжит диалог с США

Москва не отказывается от ведения с США диалога по стратегической стабильности, несмотря на решение Вашингтона выслать российских дипломатов из-за дела Скрипаля. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. «Мы к конструктивной работе открыты, будем её продолжать, но без жёстких ответных мер на вчерашнее решение американских властей по нашим диппредставительствам нынешняя ситуация не останется», — цитирует его РИА Новости.
При этом Рябков подчеркнул, что заявления официальных лиц США по дипломатическому присутствию России в стране «никоим образом не стыкуется с теми пониманиями, которые были достигнуты на высшем уровне».
«Вновь идут лживые обвинения в наш адрес, угрозы, попытки позицию нашу перевернуть с ног на голову. США проявляют себя как крайне безответственный игрок в прямом и переносном смысле», — пояснил Рябков.
Ранее сообщалось, что МИД ответит каждой стране, выславшей российских дипломатов.
26 марта несколько западных стран объявили о высылке российских дипломатов со своих территорий в связи с делом об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери.
Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с НСН прокомментировал высылку российских дипломатов из ряда стран.