Путин возмутился отсутствию мэра на совещании в Кемерово

Президент России Владимир Путин в ходе совещания в Кемерово возмутился отсутствию мэра города. Об этом говорится в сообщении по итогам совещания, опубликованном на сайте Кремля.

Путин поинтересовался у главы МЧС Владимиру Пучкова, выдавала ли горадминистрация разрешение на все виды деятельности сгоревшего ТЦ. Получив утвердительный ответ президент удивился отсутствию мэра города Ильи Середюка на совещании.

"Мэр-то где? Почему мэра не позвали? Мэр где?", — спросил президент.