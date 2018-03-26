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Власти Исландии приняли решение не посещать ЧМ-2018
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НАТО приняло меры против российских дипломатов

Власти Исландии приняли решение не посещать ЧМ-2018 

Чемпионат.com 18 часов назад
Фото: KM.RU
Власти Исландии приняли решение не посещать чемпионат мира 2018 года в России в знак солидарности с Великобританией и другими западными странами, сообщается на сайте исландского правительства.
Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила, что отменит поездки правительства страны и королевской семьи на чемпионат мира из-за дела бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, который был отравлен в Великобритании. Власти страны обвинили в организации покушения Россию.
Напомним, сборная Исландии впервые сыграет на чемпионате мира. Команда попала в группу с Аргентиной, Хорватией и Нигерией.
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