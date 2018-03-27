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В Думе прокомментировали бойкот Исландией ЧМ
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В Думе прокомментировали решение Исландии о прекращении диалога с Россией 

РИА Новости 42 минуты назад
Фото: РИА Новости
Бойкот чемпионата мира по футболу 2018 года чиновниками Исландии свидетельствует о том, что страна не обладает достаточным суверенитетом для принятия самостоятельных решений, считает глава комитета ГД по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев.
"Бойкот чемпионата мира в России со стороны чиновников Исландии не имеет никакого отношения к расследованию дела об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери. Исландия стала заложником или, как говорится, расходным материалом в череде политических провокаций и интриг со стороны Англии и США. К сожалению, "страна льдов" не обладает достаточным суверенитетом, чтобы принимать независимые решения и руководствоваться своими национальными интересами", — приводит слова депутата его пресс-служба.
Ранее исландские СМИ со ссылкой на главу МИД страны Гудлаугура Тор Тордарсона сообщили, что чиновники Исландии могут присоединиться к бойкоту ЧМ-2018, если Великобритания объявит его. Отмечалось, что это связано с ситуации с отравлением в Великобритании экс-полковника ГРУ Скрипаля и его дочери. Позже власти Исландии подтвердили, что не станут посещать чемпионат мира по футболу в России.
В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.
Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков заявлял, что Москва считает нападение на российских граждан на территории Великобритании террористическим актом. При этом, по его словам, Лондон либо срежиссировал нападение на Скрипалей, либо неспособен обеспечить защиту от теракта на своей территории. Дипломат добавил, что Лондон продолжает без объяснения причин отказывать Москве в доступе к материалам расследования, и допустил, что за время после инцидента в Солсбери реальные улики могли уже исчезнуть.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что Москва полностью готова сотрудничать с Великобританией по "делу Скрипаля", если Лондон будет соблюдать все необходимые в таких случаях процедуры, прописанные в Конвенции о запрещении химического оружия.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что обвинение России в причастности к отравлению Скрипаля — чушь, так как никто бы не позволил себе такого, тем более накануне выборов президента страны и проведения чемпионата мира по футболу. Путин подчеркнул, что у России нет химоружия — его уничтожили под контролем международных наблюдателей. Также он заявил, что РФ готова к сотрудничеству в расследовании дела Скрипаля, но для этого должна быть заинтересованность и с другой стороны.
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