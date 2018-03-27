Штаб Путина сдал отчет в ЦИК

"Все расходы, которые были по счету во всех 85 регионах, были оплачены полностью: лишних денежных средств, проходящих мимо специального избирательного счета, у нас не было", — передает комментарий Орловой пресс-служба.

Со ссылкой на Орлову пресс-служба сообщает, что всего по счету прошло расходных операций почти на 400 млн рублей, а неизрасходованный остаток денежных средств был распределен между жертвователями в соответствии с законодательством.