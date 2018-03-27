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Путин призвал кемеровчан доверять расследованию пожара
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Путин призвал кемеровчан доверять расследованию пожара в торговом центре 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин 27 марта в Кемерове встретился с горожанами, которые высказали недоверие к расследованию пожара в торговом центре «Зимняя вишня». Об этом сообщает РИА Новости.
Глава государства приехал в здание судмедэкспертизы, где встретился с инициативной группой из 15 человек и мэром Кемерова Ильей Середюком. Путин призвал горожан доверять официальным данным, в том числе о количестве погибших при пожаре.
«Сейчас здесь работает следственная группа из ста человек. Ее работу возглавляет руководитель Следственного комитета. Даже не сомневайтесь, все виновные будут наказаны», — сказал президент.
Он также спросил у главы Кемерова, каким образом городские власти принимали решение о вводе в эксплуатацию здания торгового центра. Середюк отметил, что в 2014 году он еще не был мэром, вместе с тем, мэр признал, что последняя проверка здания проводилась в 2016-м.
«Два года не проводились проверки, хотя безопасность должна была быть обеспечена», — ответил на это Путин.
Ранее на совещании 27 марта президент заявил, что пожар в «Зимней вишне» стал следствием «преступной халатности» «разгильдяйства».
Пожар в торговом центре произошел 25 марта, погибли 64 человека, в том числе дети.
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