Путин призвал кемеровчан доверять расследованию пожара

«Два года не проводились проверки, хотя безопасность должна была быть обеспечена», — ответил на это Путин.

Он также спросил у главы Кемерова, каким образом городские власти принимали решение о вводе в эксплуатацию здания торгового центра. Середюк отметил, что в 2014 году он еще не был мэром, вместе с тем, мэр признал, что последняя проверка здания проводилась в 2016-м.