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Жириновский: Западу нужен враг в лице России, чтобы удержать от распада ЕС
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Жириновский: Западу нужен враг в лице России, чтобы удержать от распада ЕС 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Высылка российских дипломатов из США, Канады и ряда европейских стран говорит о том, что Западу нужен враг в лице России для консолидации общества и удержания Евросоюза от распада, считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
"Евросоюз рассыпается. А как его удержать без внешней угрозы? Нужен фактор страха. Исламский мир уже их не пугает, потому что в Европе и так миллионы беженцев живут из арабских стран и Африки. Китай слишком далеко. Остается Россия", — написал Жириновский в своем Telegram-канале.
По его мнению, наибольшую выгоду из данной ситуации извлекает Вашингтон.
"Кроме того, это выгодно США. Если Европа будет нестабильной, то все мировые финансы хлынут за океан, в Штаты. В свое время такой же эффект произвела Вторая мировая война, развернувшаяся в основном на территории Европы", — отметил Жириновский.
Ранее 16 стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и ряд других стран приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери. В частности, власти США объявили, что высылают 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии РФ при ООН, а также закрывают генконсульство РФ в Сиэтле.
В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.
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