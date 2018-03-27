Жириновский: Западу нужен враг в лице России, чтобы удержать от распада ЕС

"Евросоюз рассыпается. А как его удержать без внешней угрозы? Нужен фактор страха. Исламский мир уже их не пугает, потому что в Европе и так миллионы беженцев живут из арабских стран и Африки. Китай слишком далеко. Остается Россия", — написал Жириновский в своем Telegram-канале.

По его мнению, наибольшую выгоду из данной ситуации извлекает Вашингтон.

"Кроме того, это выгодно США. Если Европа будет нестабильной, то все мировые финансы хлынут за океан, в Штаты. В свое время такой же эффект произвела Вторая мировая война, развернувшаяся в основном на территории Европы", — отметил Жириновский.

Ранее 16 стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия Украина и ряд других стран приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери. В частности, власти США объявили, что высылают 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии РФ при ООН , а также закрывают генконсульство РФ в Сиэтле.