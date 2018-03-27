МИД просит Запад передать доказательства по делу Скрипаля

Захарова попросила США и Британию поделиться «доказательной базой» с Россией

"Я обращаюсь к посольству США и Великобритании в Москве с просьбой направить в МИД информацию, которую они рассылают друг другу в качестве "доказательной базы", но не передают российской стороне и не предают гласности", — написала Захарова.

Она также задалась вопросом, какая "распечатка с обзором инцидента" может доказывать "вовлеченность государства в такое страшное преступление".

Австралия. 26 марта США заявили о высылке 60 российских дипломатов. Франция Германия и ряд стран ЕС также объявили об аналогичных мерах. К ряду стран присоединились Канада

Ранее в МИД России заявили о необходимости продолжения диалога с США.