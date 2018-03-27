«Что сейчас работать? Люди погибли»: Путин ответил Пучкову

«Что сейчас работать? Люди погибли. 64 человека», — сказал Путин в ответ. По словам Пучкова, работу продолжают 800 человек и 195 единиц техники.

Министр также рассказал президенту, что в ходе поисково-спасательных работ сотрудники МЧС помогли 129 посетителям и сотрудникам ТЦ. Он уточнил, что из-под завалов были извлечены 58 погибших. Поиски шести человек продолжаются.

Пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» произошел днем 25 марта. В МЧС заявили о 64 погибших, среди которых есть дети. К врачам обратились 44 пострадавших.

По факту случившегося следователи возбудили дело по статьям 109, 219 и 238 УК РФ (причинение смерти по неосторожности, нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Для допроса были задержаны пятеро человек, в том числе охранник, арендатор помещения, в котором, предположительно, находился источник возгорания, и руководитель управляющей компании, обслуживавшей здание ТЦ. В СК сообщали, что пожарные выходы в ТЦ были заблокированы, пожарная сигнализация не работала с 19 марта, а охранник не включил систему оповещения.

Путин провел в городе совещание, на котором обсуждалась ликвидация последствий пожара. Он заявил, что причинами происшествия в «Зимней вишне» стали «преступная халатность» и «разгильдяйство». Он поручил главе Следственного комитета (СК) РФ Александру Бастрыкину дать правовую оценку действиям чиновников, связанных со случившимся. По словам президента, «без денег справку нельзя получить, а за деньги все, что угодно подпишут».