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Лавров рассказал, без чего невозможно достичь подлинного мира в Афганистане
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Лавров рассказал, без чего невозможно достичь подлинного мира в Афганистане 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ТАШКЕНТ, 27 мар — РИА Новости. Без запуска прямого диалога между Кабулом и талибами* невозможно достичь подлинного мира в Афганистане, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на международной конференции по Афганистану в Ташкенте.
"Очевидно, что конфликт (в Афганистане) невозможно решить силовым путем. Только через запуск конструктивного диалога между афганским правительством и движением талибов* возможно достичь подлинного мира и стабилизации", — сказал Лавров.
Он подчеркнул, что "Россия готова к наращиванию тесного сотрудничества с союзниками и единомышленниками" в регионе.
"Приветствуем растущее понимание важности регионального контекста афганского урегулирования", — сказал глава МИД РФ.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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