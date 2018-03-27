Лавров рассказал, без чего невозможно достичь подлинного мира в Афганистане

"Очевидно, что конфликт (в Афганистане) невозможно решить силовым путем. Только через запуск конструктивного диалога между афганским правительством и движением талибов* возможно достичь подлинного мира и стабилизации", — сказал Лавров.

Он подчеркнул, что " Россия готова к наращиванию тесного сотрудничества с союзниками и единомышленниками" в регионе.

"Приветствуем растущее понимание важности регионального контекста афганского урегулирования", — сказал глава МИД РФ.

*Террористическая организация, запрещенная в России