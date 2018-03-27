Жириновский нашел виновных в пожаре в Кемерове

В своем Telegram-канале Жириновский отметил, что, во-первых, нельзя переделывать производственные помещения под развлекательные центры.

«У них есть норматив, что с водой едет только первый автомобиль, а остальные должны искать внешний источник. Ну, вот пока искали, пока парковались — все сгорело уже», — сказал он. «Во всех торговых центрах должен быть установлен лимит на количество посетителей — не более 300 отдыхающих и только 1-2 этажа. У нас ведь огромная территория, есть место, чтобы строить все здания низкими», — подытожил Жириновский.

«С какой стати охранник не стал включать сигнализацию? Почему они повсюду замки развесили, все аварийные выходы были перекрыты? Кто дал право билетеру закрыть двери кинозала? Какой кошмар — два ребенка без билета зашли бы. У меня в детстве денег не было, так я всегда ходил без билета. И двери никто не запирал! Что за отношение к людям: из-за того, что может один «заяц» заскочить рисковать жизнями сотен зрителей», — возмутился политик. Еще одной причиной массовой гибели людей Жириновский назвал тот факт, что пожарные машины приезжают с пустыми баками.