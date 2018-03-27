Жириновский нашел виновных в пожаре в Кемерове

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал причины трагедии в Кемерово и предложил ограничить посещение торговых центров.
В своем Telegram-канале Жириновский отметил, что, во-первых, нельзя переделывать производственные помещения под развлекательные центры.
Он отметил также, что в погоне за дешевизной «все делают из пластика и прочей химии, которая легко загорается и дает густой едкий дым».
«Посмотрите, как все сделано у нас в Госдуме: гранит и мрамор, вспыхнуть просто нечему. Я у себя дома убрал всю краску, весь пластик, все сделано только из бруса без всякого лака. Кто-то считает, что это не очень красиво, но зато это экологично и меньше риска пожара», — заявил Жириновской. Третьей причиной трагедии, по его словам, стало то, что «у нас многие страдают комплексом начальника».
«С какой стати охранник не стал включать сигнализацию? Почему они повсюду замки развесили, все аварийные выходы были перекрыты? Кто дал право билетеру закрыть двери кинозала? Какой кошмар — два ребенка без билета зашли бы. У меня в детстве денег не было, так я всегда ходил без билета. И двери никто не запирал! Что за отношение к людям: из-за того, что может один «заяц» заскочить рисковать жизнями сотен зрителей», — возмутился политик. Еще одной причиной массовой гибели людей Жириновский назвал тот факт, что пожарные машины приезжают с пустыми баками.
«У них есть норматив, что с водой едет только первый автомобиль, а остальные должны искать внешний источник. Ну, вот пока искали, пока парковались — все сгорело уже», — сказал он. «Во всех торговых центрах должен быть установлен лимит на количество посетителей — не более 300 отдыхающих и только 1-2 этажа. У нас ведь огромная территория, есть место, чтобы строить все здания низкими», — подытожил Жириновский.