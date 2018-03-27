Рябков пообещал не оставлять решение США о высылке дипломатов без жесткого ответа

"Мы к конструктивной работе открыты, будем ее продолжать, но без жестких ответных мер на вчерашнее решение американских властей по нашим диппредставительствам нынешняя ситуация не останется", — сказал Рябков.