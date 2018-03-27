Рябков пообещал не оставлять решение США о высылке дипломатов без жесткого ответа 

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что без жесткого ответа решение Вашингтона о высылке российских дипломатов не останется, сообщает РИА «Новости».
"Мы к конструктивной работе открыты, будем ее продолжать, но без жестких ответных мер на вчерашнее решение американских властей по нашим диппредставительствам нынешняя ситуация не останется", — сказал Рябков.
Постпред России при ООН Василий Небензя предположил, что страны Запада договорились о высылке российских дипломатов еще до инцидента с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.