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Рябков пообещал не оставлять решение США о высылке дипломатов без жесткого ответа
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Рябков пообещал не оставлять решение США о высылке дипломатов без жесткого ответа 

Газета.Ru 56 минут назад
Фото: Toby Melville/Reuters
Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что без жесткого ответа решение Вашингтона о высылке российских дипломатов не останется, сообщает РИА «Новости».
"Мы к конструктивной работе открыты, будем ее продолжать, но без жестких ответных мер на вчерашнее решение американских властей по нашим диппредставительствам нынешняя ситуация не останется", — сказал Рябков.
Накануне США, Канада и ряд стран ЕС объявили о высылке российских дипломатов.
Постпред России при ООН Василий Небензя предположил, что страны Запада договорились о высылке российских дипломатов еще до инцидента с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.
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