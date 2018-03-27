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Россия не отказалась от диалога с США
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Россия не отказалась от диалога с США по стабильности, заявил Рябков 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Москва не отказывается от ведения с США диалога по стратегической стабильности, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Этот диалог нужен, о его необходимости говорили президенты наших стран в телефонном разговоре на днях. Мы от этого диалога не отказываемся и будем проводить", — сказал Рябков.
При этом он отметил, что то, что слышат в Москве "от официальных лиц США, в том числе в Вашингтоне, в связи с принятыми вчера известными решениями по дипломатическому присутствию России в США, никоим образом не стыкуется с теми пониманиями, которые были достигнуты на высшем уровне".
"Вновь идут лживые обвинения в наш адрес, угрозы, попытки позицию нашу перевернуть с ног на голову. США проявляют себя как крайне безответственный игрок в прямом и переносном смысле. Игрок, который делает ставки, не очень задумываясь о последствиях", — добавил замминистра.
Ранее 16 стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и ряд других стран приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери. В частности, власти США объявили, что высылают 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии РФ при ООН, а также закрывают генконсульство РФ в Сиэтле.
В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.
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