Россия не отказалась от диалога с США по стабильности, заявил Рябков

Сергей Рябков. "Этот диалог нужен, о его необходимости говорили президенты наших стран в телефонном разговоре на днях. Мы от этого диалога не отказываемся и будем проводить", — сказал Рябков. Москва не отказывается от ведения с США диалога по стратегической стабильности, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ "Вновь идут лживые обвинения в наш адрес, угрозы, попытки позицию нашу перевернуть с ног на голову. США проявляют себя как крайне безответственный игрок в прямом и переносном смысле. Игрок, который делает ставки, не очень задумываясь о последствиях", — добавил замминистра. При этом он отметил, что то, что слышат в Москве "от официальных лиц США, в том числе в Вашингтоне, в связи с принятыми вчера известными решениями по дипломатическому присутствию России в США, никоим образом не стыкуется с теми пониманиями, которые были достигнуты на высшем уровне". Норвегия, Ранее 16 стран Евросоюза , а также США, Канада Украина и ряд других стран приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери. В частности, власти США объявили, что высылают 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии РФ при ООН , а также закрывают генконсульство РФ в Сиэтле. В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.