Американцы признали популярность Путина среди российской молодежи

«Путина видят как основателя нового российского государства, спасителя достоинства России и того, кто вернул стране статус великой державы. И в разрез фантазиям Запада, среди его верных сторонников россияне моложе 25 лет», — пишет американская газета.

Молодые россияне не только голосуют за Путина, но и хотят быть похожими на него, пишет издание и приводит статистику. 76% россиян в возрасте от 18 до 30 лет видят работу в службе безопасности как «очень престижную», по сравнению с 59% людей старше 60.

По словам аналитиков из Московского центра Карнеги, в российской общественности «нет дискуссии по поводу Путина» и почти никто не сомневается в его легитимности как президента страны.

«Он является константой и портретом на стене, который давно нельзя снять», — цитирует аналитиков Карнеги американская газета.

Однако, когда все же придется снять этот портрет, пишет издание, Путин может оказаться там же, где он был, когда посадил Дмитрия Медведева на свое место, а затем решил вернуться.

Напомним, на выборах президента России 18 марта Владимир Путин набрал 76% голосов при явке избирателей 67% и успешно был переизбран на четвертый срок на посту президента РФ.