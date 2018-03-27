Ещё
Американцы признали популярность Путина среди российской молодежи
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Американцы признали популярность Путина среди российской молодежи 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Президентские выборы России 18 марта показали впечатляющую, хоть и не удивительную победу Владимира Путина, пишет The New York Times.
«Путина видят как основателя нового российского государства, спасителя достоинства России и того, кто вернул стране статус великой державы. И в разрез фантазиям Запада, среди его верных сторонников россияне моложе 25 лет», — пишет американская газета.
Молодые россияне не только голосуют за Путина, но и хотят быть похожими на него, пишет издание и приводит статистику. 76% россиян в возрасте от 18 до 30 лет видят работу в службе безопасности как «очень престижную», по сравнению с 59% людей старше 60.
По словам аналитиков из Московского центра Карнеги, в российской общественности «нет дискуссии по поводу Путина» и почти никто не сомневается в его легитимности как президента страны.
«Он является константой и портретом на стене, который давно нельзя снять», — цитирует аналитиков Карнеги американская газета.
Однако, когда все же придется снять этот портрет, пишет издание, Путин может оказаться там же, где он был, когда посадил Дмитрия Медведева на свое место, а затем решил вернуться.
Напомним, на выборах президента России 18 марта Владимир Путин набрал 76% голосов при явке избирателей 67% и успешно был переизбран на четвертый срок на посту президента РФ.
Национальная Служба Новостей: последние новости
Путин потребовал от СК установить причины пожара в Кемерово В Госдуме назвали высылку российских дипломатов действиями «истерического характера» Дмитрий Песков прибыл к кемеровскому ТЦ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Нефть в обмен на удовольствия» привела к трагедии в Кемерово294
Путин впервые прокомментировал трагедию в Кемерово612
Россия предложила выбор для изгнания дипломатов США271
Пока вы спали: дипломатам дали 10 дней69
Сын Табакова отказался общаться с Зудиной37
Видео
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:12
В России анонсировали «ответ каждому»
Политика
04:07
Названа причина запертых дверей в кинозале сгоревшего ТЦ
Пожары Происшествия
06:16
Путин возложил цветы в память о жертвах пожара
Политика
В Кемерове проходит стихийный митинг
Общество
01:00
У россиян стало больше «свободных денег»
Личный счет Социология
02:59
Кто был против «Женщины, которая поет»
Шоу-бизнес
22:04
Путин пообещал наказать виновных в ЧП в «Зимней вишне»
Происшествия Пожары
00:35
Госдеп США отреагировал на трагедию в России
В мире Политика
00:58
Юлия Пересильд легла под капельницу
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение