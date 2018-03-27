Дегтярев связал решение Исландии по ЧМ-2018 с интригами Великобритании и США

«Бойкот чемпионата мира в России со стороны чиновников Исландии не имеет никакого отношения к расследованию дела об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери. Исландия стала заложником или, как говорится, расходным материалом в череде политических провокаций и интриг со стороны Англии США . К сожалению, «страна льдов» не обладает достаточным суверенитетом, чтобы принимать независимые решения и руководствоваться своими национальными интересами», — приводит пресс-служба комитета слова Дегтярева.

Кроме того, Дегтярев прокомментировал высылку российских дипломатов из США, Канады Украины и ряда других стран. По его мнению, подобные действия являются унижением Европы.

«Все понимают беспочвенность и бездоказательность обвинений в адрес России. Однако под давлением британских и американских сил им для сохранения коалиции приходится совершать эти ущербные и недальновидные действия», — добавил Дегтярев.