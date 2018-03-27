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Дегтярев связал решение Исландии по ЧМ-2018 с интригами Великобритании и США
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Дегтярев связал решение Исландии по ЧМ-2018 с интригами Великобритании и США 

Rambler News Service 26 минут назад
Фото: Парламентская газета
Бойкот чемпионата мира по футболу в России со стороны властей Исландии не имеет отношения к расследованию отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, сообщил председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев.
«Бойкот чемпионата мира в России со стороны чиновников Исландии не имеет никакого отношения к расследованию дела об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери. Исландия стала заложником или, как говорится, расходным материалом в череде политических провокаций и интриг со стороны Англии и США. К сожалению, «страна льдов» не обладает достаточным суверенитетом, чтобы принимать независимые решения и руководствоваться своими национальными интересами», — приводит пресс-служба комитета слова Дегтярева.
Кроме того, Дегтярев прокомментировал высылку российских дипломатов из США, Канады, Украины и ряда других стран. По его мнению, подобные действия являются унижением Европы.
«Все понимают беспочвенность и бездоказательность обвинений в адрес России. Однако под давлением британских и американских сил им для сохранения коалиции приходится совершать эти ущербные и недальновидные действия», — добавил Дегтярев.
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