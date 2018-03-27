«Хуже Холодной войны». Пресса США о высылке дипломатов РФ

В понедельник, 26 марта, больше всего американские СМИ писали про высылку российских дипломатов из США и других стран, сообщает спецкор Североамериканского бюро НСН.

Для некоторых изданий высылка дипломатов показала значительное охлаждение отношений России и США, но, сомневаются журналисты, означает ли это возвращение во времена Холодной войны. Газета The New York Times пишет, что дела обстоят еще хуже, чем во времена противостояния США и СССР.

«Высылка множества российских дипломатов из США, стран Европы и не только, снова подняла вопрос, а не возвращается ли мир к Холодной войне. Тревожный ответ из России — нет, но ситуация в некоторой степени еще более непредсказуемая», — пишет американская газета.

Как пишет издание, во времена Холодной войны каждая сторона примерно знала, чего ожидать. Был некий минимальный уровень доверия, что другая сторона будет действовать вполне предсказуемо. Однако сегодня отношения России с Западом американцы назвали изменчивыми.

Новости за ночь: Путин прибыл к месту трагедии в Кемерово Как рассказал изданию Иван Курилла , историк и профессор в Европейском университете в Санкт-Петербурге , нынешние отношения России и США можно объяснить не Холодной войной, а первым революционным режимом России, при котором регулярно устранялись оппоненты за границей. Под руководством Путина, считает Курилла, Россия стала «революционным режимом в плане международных отношений».

Тем временем, другие издания посчитали высылку дипломатов недостаточными мерами против России. Трампу посоветовали не отходить от заданного курса и продолжить принимать антироссийские меры. Однако, в американских СМИ есть сомнения по поводу того, что президент США сможет следовать определенному курсу в отношениях с Россией. Американского президента не раз критиковали за слишком мягкую позицию по РФ и за отказ осуждать российского президента.

Как пишет Reuters , менее чем за неделю до высылки дипломатов, Трамп поздравил Путина с переизбранием, несмотря на рекомендации своих советников по нацбезопасности не делать этого и жесткую критику со стороны коллег-республиканцев. Два дня спустя Трамп номинировал на пост советника по нацбезопасности Джона Болтона , известного критика Владимира Путина, назвавшего приписываемое России вмешательство в президентские выборы США в 2016 году «настоящим актом войны».

«Несмотря на решительные действия, непоследовательная политика Трампа может подорвать стратегию Вашингтона предотвратить агрессивное поведение Москвы », — пишет издание.

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В целом, в американских СМИ присутствовало настроение объединения США и союзников против России.

«Администрация Трампа присоединилась к почти двум дюжинам стран в высылке более 100 российских шпионов и дипломатов. Британский премьер-министр Тереза Мэй назвала это «крупнейшей в истории коллективной высылкой российских сотрудников разведки»», — пишет The Washington Post