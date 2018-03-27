Глава МИД Великобритании назвал условия «дружбы с Россией»

Великобритании Западные страны хотели бы дружить с Российской Федерацией , но для этого Кремль должен измениться. Об этом, как передает РИА «Новости», сообщил глава МИД Борис Джонсон , завершая многочасовые дебаты в палате общин парламента по ситуации, связанной с РФ.

«Мы бы хотели дружить с Россией и российским народом, но сейчас российское правительство должно измениться, и оно должно сделать это сейчас», — говорит дипломат.

Ранее власти Великобритании объявили о высылке 23 дипломатов РФ, а также своем намерении добиться от союзников схожих ответных мер по отношению к Москве в связи с делом об отравлении экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери.

В настоящее время известно, что самое большое число сотрудников дипмиссий РФ высылают США (высылают 60 человек и закрывают генконсульство РФ в Сиэтле), Украина (13), Франция, Германия, Польша, Канада (по 4 дипломата), Чехия и Литва (по 3), Нидерланды, Испания, Дания, Италия, Албания (по 2), Финляндия, Румыния, Латвия, Эстония, Хорватия и Швеция (по одному сотруднику дипмиссий РФ).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 марта в британском городе Солсбери были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь. Официальный Лондон позже объявил, что отравили граждан якобы с помощью нервно-паралитического газа «Новичок» и сделали это якобы «российские спецслужбы».

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