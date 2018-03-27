Ещё
Глава МИД Великобритании назвал условия «дружбы с Россией»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Глава МИД Великобритании назвал условия «дружбы с Россией» 

ИА Regnum 1 час назад
Западные страны хотели бы дружить с Российской Федерацией, но для этого Кремль должен измениться. Об этом, как передает РИА «Новости», сообщил глава МИД Великобритании Борис Джонсон, завершая многочасовые дебаты в палате общин парламента по ситуации, связанной с РФ.
«Мы бы хотели дружить с Россией и российским народом, но сейчас российское правительство должно измениться, и оно должно сделать это сейчас», — говорит дипломат.
Ранее власти Великобритании объявили о высылке 23 дипломатов РФ, а также своем намерении добиться от союзников схожих ответных мер по отношению к Москве в связи с делом об отравлении экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери.
В настоящее время известно, что самое большое число сотрудников дипмиссий РФ высылают США (высылают 60 человек и закрывают генконсульство РФ в Сиэтле), Украина (13), Франция, Германия, Польша, Канада (по 4 дипломата), Чехия и Литва (по 3), Нидерланды, Испания, Дания, Италия, Албания (по 2), Финляндия, Румыния, Латвия, Эстония, Хорватия и Швеция (по одному сотруднику дипмиссий РФ).
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 марта в британском городе Солсбери были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь. Официальный Лондон позже объявил, что отравили граждан якобы с помощью нервно-паралитического газа «Новичок» и сделали это якобы «российские спецслужбы».
Читайте также: Дело Скрипаля: МИД РФ сообщил о «неграмотных отписках» Лондона
А также: Антироссийская солидарность: Запад высылает дипломатов РФ
Это неполный текст новости
ИА Regnum: последние новости
Некомпетентность и халатность – эксперты о причинах пожара в Кемерово МИД Германии обосновал высылку российских дипломатов Небензя – о высылке дипломатов: США нанесли удар – и мы мобилизуемся
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин впервые прокомментировал трагедию в Кемерово367
Сын Табакова отказался общаться с Зудиной29
Мэр Кемерово отправил жителей на «экскурсию» в морг396
«Нефть в обмен на удовольствия» привела к трагедии в Кемерово93
Россия предложила выбор для изгнания дипломатов США185
Видео
01:12
В России анонсировали «ответ каждому»
Политика
04:07
Названа причина запертых дверей в кинозале сгоревшего ТЦ
Пожары Происшествия
01:00
У россиян стало больше «свободных денег»
Личный счет Социология
00:35
Госдеп США отреагировал на трагедию в России
В мире Политика
00:58
Юлия Пересильд легла под капельницу
Шоу-бизнес
05:59
Ведущего «загнобили» за комментарии в адрес Миноуг
Шоу-бизнес
01:21
Россия обвинила США в злоупотреблениях
Политика В мире
03:06
Россия предложила выбор для изгнания дипломатов США
Политика
02:20
Юная фаворитка раскрыла тайны Пугачевой
Шоу-бизнес
09:14
Лондон проверит активы российских олигархов
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение