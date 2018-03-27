Тулеев рассказал о митингующих в Кемерове «бузотерах»

Ранее вице-губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев на митинге обвинил отца, потерявшего троих детей при пожаре в «Зимней вишне», в желании «попиариться на трагедии».

В Кемерове 27 марта проходит митинг, участники которого требуют от чиновников рассказать правду о пожаре в торговом центре, а от главы региона Амана Тулеева — уйти в отставку. Изначально на центральной площади города собрались около 300 человек, но затем число протестующих выросло до нескольких тысяч.