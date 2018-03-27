Посольство России предложило выбрать, какую дипмиссию США в РФ лучше закрыть

Посольство России в Вашингтоне предложило выбрать, какое из генконсульств США на территории РФ стоит закрыть в ответ на принятые в понедельник американской стороной решения. Голосование дипмиссия проводит в социальной сети Twitter.

Екатеринбурге и Санкт-Петербурге. Администрация США объявила о закрытии генконсульства России в Сиэттле. Какое из американских генконсульств в России закрыли бы вы, если бы вы могли выбирать?" — отмечается на странице посольства. Пользователям микроблога предложены три варианта: дипмиссия во Владивостоке

По состоянию на 10 утра вторника по московскому времени проголосовали почти 49 тысяч человек. Результаты голосования будут известны позже.

Нью-Йорке. Напомним, в понедельник власти США приняли решение выслать 60 российских дипломатов и закрыть российское генконсульство в Сиэтле из-за отравления в Великобритании бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля . США покинут 48 сотрудников посольства и 12 членов постоянного представительства РФ при ООН

Накануне консул-советник Халит Айсин заявил РИА Новости , что генконсульство в Сиэтле еще не получало официальных уведомлений в связи с закрытием дипмиссии. «Американские власти информировали посольство, они — нас, но ноту мы пока не видели», — отметил Айсин.

По его словам, в генконсульстве работает 7 человек, ежегодно оно выдавало американцам десятки тысяч виз.