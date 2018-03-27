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Посольство России предложило выбрать, какую дипмиссию США в РФ лучше закрыть
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Посольство России предложило выбрать, какую дипмиссию США в РФ лучше закрыть 

Российская Газета 59 минут назад
Фото: Экспресс-газета
Посольство России в Вашингтоне предложило выбрать, какое из генконсульств США на территории РФ стоит закрыть в ответ на принятые в понедельник американской стороной решения. Голосование дипмиссия проводит в социальной сети Twitter.
"Администрация США объявила о закрытии генконсульства России в Сиэттле. Какое из американских генконсульств в России закрыли бы вы, если бы вы могли выбирать?" — отмечается на странице посольства. Пользователям микроблога предложены три варианта: дипмиссия во Владивостоке, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге.
По состоянию на 10 утра вторника по московскому времени проголосовали почти 49 тысяч человек. Результаты голосования будут известны позже.
Напомним, в понедельник власти США приняли решение выслать 60 российских дипломатов и закрыть российское генконсульство в Сиэтле из-за отравления в Великобритании бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. США покинут 48 сотрудников посольства и 12 членов постоянного представительства РФ при ООН в Нью-Йорке.
Накануне консул-советник Халит Айсин заявил РИА Новости, что генконсульство в Сиэтле еще не получало официальных уведомлений в связи с закрытием дипмиссии. «Американские власти информировали посольство, они — нас, но ноту мы пока не видели», — отметил Айсин.
По его словам, в генконсульстве работает 7 человек, ежегодно оно выдавало американцам десятки тысяч виз.
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