Глава Пентагона считает инцидент в Солсбери «покушением на убийство»

Отвечая во вторник на вопросы журналистов, Мэттис заявил, что охарактеризовал бы произошедшее «как покушение на убийство этого человека и его дочери». Высказывания Мэттиса распространил пресс-пул Пентагона.

С точки зрения главы Пентагона, «вполне очевидно», что в Солсбери было применено химическое отравляющее вещество. Вместе с тем Мэттис уклонился от ответа на вопрос, можно ли рассматривать использование нервно-паралитического вещества в Солсбери как «военные действия».