Путин впервые прокомментировал трагедию в Кемерово 

Президент России Владимир Путин заявил, что причинами пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» стали «преступная халатность» и «разгильдяйство». Об этом сообщает РИА Новости.
Такое заявление глава государства сделал на совещании в Кемерово, где обсуждалась ликвидация последствий пожара.
«Что у нас происходит, это ведь не боевые действия, не выброс метана на шахте неожиданный. Люди пришли отдыхать, дети», — отметил Путин.
Он добавил, что российские власти говорят о демографии, но «теряют столько людей».
Путин поручил главе Следственного комитета (СК) РФ Александру Бастрыкину дать правовую оценку действиям чиновников, связанных со случившимся. По словам президента, «без денег справку нельзя получить, а за деньги все, что угодно подпишут».
Пожар в кемеровском ТЦ произошел днем 25 марта. Сообщалось, что возгорание началось на одном из аттракционов в детском игровом центре, а уже оттуда распространилось на 1,5 тысячи квадратных метров.
В МЧС заявили о 64 погибших, среди которых есть дети. За медпомощью обратились 44 пострадавших, 12 из них (по другим данным, десять) находятся в больницах.
По факту случившегося следователи возбудили дело по статьям 109, 219 и 238 УК РФ (причинение смерти по неосторожности, нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
Для допроса были задержаны пятеро человек, в том числе арендатор помещения, в котором, предположительно, находился источник возгорания, и руководитель управляющей компании, обслуживавшей здание ТЦ. В СК также допросили охранника, который после получения сигнала о пожаре якобы отключил сигнализацию. Следователи сообщили, что пожарные выходы в ТЦ были заблокированы.
Пожар в «Зимней вишне» назвали одним из шести крупнейших в России за сто лет.