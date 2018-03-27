Путинизм в России всегда побеждает

Я посетил все важные, с моей точки зрения, страны, за исключением России . Множество раз я был близок к ее границам, но не пересекал их. Я подружился со многими российскими дипломатами, журналистами и писателями. Я читал о ней, и на меня, безусловно, повлияла ее литература, как и на многих представителей моего поколения. В юности мы с удовольствием изучали философию и основы государственного устройства России. Это была сложная и болезненная попытка разгадать загадку отношений между членами правящей российской элиты. В советское время наши русские друзья не раскрыли эту тайну, а во времена Путина они преувеличивают ее значение. В обоих случаях чтобы получить это знание, нужно приложить немало усилий. Очень сложно или практически невозможно определить будущее таких политических систем, в которых власть принадлежит одному человеку или одной партии, не определив характер взаимоотношений между членами элиты, окружающей президента или руководство правящей партии.

Несколько дней назад в России прошло голосование с целью сохранить существующий режим. Президент Владимир Путин почувствовал, что не достиг всех своих целей и хотел, чтобы его переизбрали на очередной президентский срок, что и произошло. Со своей стороны я понимаю, что мой долг — быть как можно более объективным. Придерживаться объективности в политическом тексте сложно, это легко лишь на словах. Когда я говорю, что президент Путин хотел переизбраться, я должен добавить, что большинство российских граждан хотели того же. Значительная часть россиян хочет, чтобы президентом вплоть до 2024 года, а, возможно, и на больший срок, оставался Путин, а не кто-либо другой. В этом смысле президентские выборы в России для меня не стали источником волнения, а имели очевидный характер, что обусловлено определенными убеждениями относительно России, ее места в глазах народа или народов, а также ее государственного устройства и положения в мире.

Не будет преувеличением, если я скажу, что ненависть к Западу была той движущей силой, которая побудила российского избирателя выйти из дома в холодный день, при минусовой температуре, чтобы проголосовать за человека, который был президентом на протяжении многих лет. Там не было предвыборной кампании в обычном понимании этих слов, но в ходе регулярного наблюдения за публикациями в российских СМИ в последние недели я обнаружил всплеск искаженной информации о Западе. Я также увидел масштаб распространения в стране антизападных взглядов. Кампания против Запада почти затмила внутренние и внешние достижения Путина. Вы можете подтвердить мою догадку, приняв во внимание две не связанные друг с другом вещи. Центральная избирательная комиссия назначила президентские выборы на 18 марта. Почему именно 18 марта? Я изучил этот вопрос и обнаружил, что это предложение было выдвинуто партией «Единая Россия» , которую поддерживает президент. Возможно, с таким предложением выступил сам президент, чтобы тем самым отметить четвертую годовщину оккупации Россией Крыма , а если говорить привычным для россиян языком, годовщину возвращения Крыма к России.

Не будем забывать, что возвращение Путиным Крымского полуострова знаменовало собой историческую и национальную победу российского народа в борьбе против Запада. Запада, который неоднократно пытался, по мнению российских историков и патриотов, отнять Крым у России. С другой стороны, западные СМИ спровоцировали бурю критики, чтобы повлиять на позицию российского избирателя в наивной надежде, что большинство избирателей или их значительная часть проголосует против президента Путина или воздержится от голосования.

В то же время российские выборы продемонстрировали и другие крайне важные аспекты, которые либералы зачастую отказываются принять во внимание. Здесь я имею в виду тот факт, что в России есть слои населения, которые отчётливо помнят тяжёлые, полные хаоса дни после падения советской власти. Президента-буяна, окружённого западными экспертами в области финансовой и экономической приватизации и политических изменений. Улицы, залитые кровью членов преступных банд, которые своими щупальцами как осьминоги лишали страну ее богатств. Отсутствие авторитета у политической власти и ее символов, таких как полиция, разведывательные службы и Кремль. Армия ослабла, и Россия находилась в ужасном положении в глазах внешнего мира, так что люди во многих европейских странах не знали о России ничего, кроме того, что в ней распространены отмывание денег, проституция и убийства.

Такая ситуация сохранялась на протяжении многих лет, пока Путин не заключил с народом общественный договор, целью которого стало восстановление безопасности страны и ее высокого статуса на международной арене в обмен на согласие с абсолютной властью Путина. Заключив этот договор, президент не изобрёл ничего, что являлось бы новым для политической истории России. Подобные договоры существовали в России и во времена правления династии Романовых, и в эпоху Ленина и Сталина, и россияне не знали на протяжении всей своей истории никаких других договоров.

При Владимире Путине Россия вернулась на международную арену как влиятельная страна. Сегодня невозможно недооценивать это государство и его мощь, равно как и его единственного лидера, особенно после того, как он стал образцом для подражания.