МИД Австралии собирается бойкотировать ЧМ-2018

"Что касается санкций, Австралия ввела ряд персональных санкций по отношению к России. В частности, те, которые были введены после незаконной аннексии Крыма . Эти санкции были пересмотрены и обновлены, у нас есть ряд санкций по отношению к физическим лицам и организациям из России", — цитирует Бишоп Fox Sport Australia.

МИД Австралии также сообщили о поддержании связи с властями Великобритании

"Эти события являются отражением безрассудства и агрессии российских властей. Бойкот чемпионата мира — это один из вариантов дальнейших действий, который могут быть осуществлены", — сказала Бишоп.