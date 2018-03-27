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Посол РФ: слова Вашингтона о готовности к взаимодействию с Москвой разошлись с делами
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Посол РФ: слова Вашингтона о готовности к взаимодействию с Москвой разошлись с делами 

ТАСС 39 минут назад
Фото: ТАСС
ВАШИНГТОН, 27 марта. /ТАСС/. Слова Вашингтона о готовности к взаимодействию с Москвой разошлись с делами, и, вопреки заверениям, продолжена линия прежней администрации. Как говорится в распространенном в понедельник заявлении для прессы посла РФ в США Анатолия Антонова, действиям американской стороны оправдания нет.
"Акция Вашингтона свидетельствует об очень тревожных симптомах, — констатировал он. — Слова о готовности к взаимодействию разошлись с делами. Вопреки заверениям, продолжена линия прежней администрации".
"Удар по официальным представителям и представительствам России — действия, направленные к конфронтации. Оправдания им нет", — подчеркнул дипломат.
Россия не даст спровоцировать себя на эмоциональный срыв действиями, которые предпринимаются в отношении Москвы в ответ на приписываемую ей причастность к отравлению в Великобритании бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Как говорится в распространенном в понедельник заявлении для прессы посла РФ в США Анатолия Антонова, правда в конечном счете всплывет и со стороны РФ будет ответ.
"Правда всплывет. Спровоцировать на эмоциональный срыв мы себя не дадим. Ответ будет", — указал он.
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