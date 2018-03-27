Посол РФ: слова Вашингтона о готовности к взаимодействию с Москвой разошлись с делами

США ВАШИНГТОН, 27 марта. / ТАСС /. Слова Вашингтона о готовности к взаимодействию с Москвой разошлись с делами, и, вопреки заверениям, продолжена линия прежней администрации. Как говорится в распространенном в понедельник заявлении для прессы посла РФ Анатолия Антонова , действиям американской стороны оправдания нет.

"Акция Вашингтона свидетельствует об очень тревожных симптомах, — констатировал он. — Слова о готовности к взаимодействию разошлись с делами. Вопреки заверениям, продолжена линия прежней администрации".

"Удар по официальным представителям и представительствам России — действия, направленные к конфронтации. Оправдания им нет", — подчеркнул дипломат.

Россия не даст спровоцировать себя на эмоциональный срыв действиями, которые предпринимаются в отношении Москвы в ответ на приписываемую ей причастность к отравлению в Великобритании бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Как говорится в распространенном в понедельник заявлении для прессы посла РФ в США Анатолия Антонова, правда в конечном счете всплывет и со стороны РФ будет ответ.

"Правда всплывет. Спровоцировать на эмоциональный срыв мы себя не дадим. Ответ будет", — указал он.