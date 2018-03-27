Вашингтон закрывает генконсульство РФ в Сиэтле из-за активности российской разведки в США

Как подчеркнул Хантсман, впредь в США будет меньше российских шпионов, шпионящих за американцами, проводящих скрытые операции и угрожающих национальной безопасности США.

Журналисты спросили у Хантсмана, не хочет ли он сказать, что в генконсульстве России в Сиэтле работают шпионы, на что он заявил: «Они работают на всей территории Соединенных Штатов».

Решение о высылке дипломатов постпредства РФ при Организации Объединенных Наций посол США так же связал с числом российских разведчиков, работающих в стране. «Именно поэтому принято такое решение», — цитирует слова Джона Хантсмана агентство «Интерфакс»

При этом посол положительно ответил на вопрос журналистов, убежден ли он, что шпионы из России есть как в генконсульстве в Сиэтле, так и в структурах ООН.