Вашингтон закрывает генконсульство РФ в Сиэтле из-за активности российской разведки в США 

Соединенные Штаты Америки приняли решение о закрытии генерального консульства России в Сиэтле в ответ на большое число сотрудников российской разведки, которые работают на территории США. Об этом заявил американский посол в Российской Федерации Джон Хантсман.
Как подчеркнул Хантсман, впредь в США будет меньше российских шпионов, шпионящих за американцами, проводящих скрытые операции и угрожающих национальной безопасности США.
Журналисты спросили у Хантсмана, не хочет ли он сказать, что в генконсульстве России в Сиэтле работают шпионы, на что он заявил: «Они работают на всей территории Соединенных Штатов».
Решение о высылке дипломатов постпредства РФ при Организации Объединенных Наций посол США так же связал с числом российских разведчиков, работающих в стране. «Именно поэтому принято такое решение», — цитирует слова Джона Хантсмана агентство «Интерфакс».
При этом посол положительно ответил на вопрос журналистов, убежден ли он, что шпионы из России есть как в генконсульстве в Сиэтле, так и в структурах ООН.