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Глава британского МИДа заявил о желании дружить с Россией
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Глава британского МИДа заявил о желании дружить с Россией 

РИА «ФедералПресс» 33 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Об этом пишут РИА Новости в понедельник.
Джонсон принял участие в многочасовых дебатах в палате общин парламента по ситуации, связанной с российским государством. В своей речи он выразил, что «мы (страны мира — Ред.) хотели дружить с Россией и российским народом», однако на данный момент «российское правительство должно измениться» прямо сейчас.
Дипломат также отметил, что гордится тем, что Великобритания находится во главе таковых усилий.
Отношения между двумя странами резко изменились в неблагоприятную сторону в связи с инцидентом в британском Солсбери, где были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия.
Великобритания заявляет о причастности российского государства к отравлению Скрипалей. Россия, в свою очередь, отрицает всякие обвинения в адрес своего государства, подчеркивая близость к Солсбери химической лаборатории британского Минобороны.
Как сообщал «ФедералПресс» ранее, 16 стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и ряд других стран приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
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