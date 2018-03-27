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Спецслужбы ищут в Чехии производство «Новичка»
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Спецслужбы ищут в Чехии производство «Новичка» 

BFM.RU 1 час назад
Спецслужбам Чехии поручено проверить возможность производства нервно-паралитического вещества «Новичок» в стране. Это инициатива президента Милоша Земана. Он поручил выяснить мог ли в промышленных или научных учреждениях Чехии производиться или храниться «Новичок», которым в начале марта был отравлен в Солсбери бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, передает «Коммерсантъ».
В середине марта официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что источник нервно-паралитического вещества «Новичок», вероятно, следует искать в Великобритании, Словакии, Чехии, Швеции, так как эти государства с конца 90-х годов проводят исследования веществ из проекта с таким названием. Впоследствии Словакия, Чехия и Швеция отвергли обвинения. Российские послы был вызваны в МИД Швеции и Чехии.
Накануне в знак солидарности с Лондоном по «делу Скрипаля» США, Канада и около двух десятков европейских государств объявили о высылке российских дипломатов. Персонами нон грата объявлены в общей сложности более 130 человек. Москва дала понять, что в ответ на «недружественный шаг этой группы стран» готова объявить о симметричных мерах.
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