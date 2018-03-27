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Захарова обвинила Запад в агрессии на фоне траура
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Захарова обвинила Запад в агрессии на фоне траура 

Российская Газета 52 минуты назад
Фото: Российская Газета
Запад, на словах выразив слова поддержки в связи с трагедией в Кемерове, на деле решил проявить «ничем не обоснованную агрессию». Об этом официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова написала в Facebook.
"Сегодня мы многое поняли о политиках стран Европы и Америки. В те минуты, когда все россияне сопереживают жертвам трагедии в Кемерове, для них оказалось важнее объявить о новых враждебных действиях, — заявила дипломат. — Мы всегда разделяли горе американцев и европейцев, когда беда приходила к ним в дом. Сегодня мы услышали слова соболезнования, а на деле увидели ничем не обоснованную агрессию".
Представитель МИД РФ добавила, что «в это трудно поверить и это будет трудно забыть».
Ранее 16 государств ЕС, а также США, Канада, Норвегия, Украина и ряд других стран приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Таким образом они проявили солидарность с властями Великобритании, которые бездоказательно обвиняют в произошедшем в Солсбери инциденте Россию.
В воскресенье в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел крупный пожар. По последним данным, погибли 64 человека. Среди них много детей.
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