​​​​​​​Австралия вышлет двух российских дипломатов

Австралия приняла решение выслать двух российских дипломатов

Джули Бишоп. "Австралия сохраняет приверженность совместным действиям с союзниками и партнерами для сдерживания России в тех случаях, когда ее действия угрожают международной безопасности", — отмечается в документе. В нем также уточняется, что "два официальных представителя должны покинуть Австралию в течение ближайших семи дней". Правительство Австралии приняло решение выслать двух российских дипломатов. Об этом говорится в распространенном во вторник совместном заявлении премьер-министра страны Малколма Тернбулла и главы МИД

Также сообщается, что Новая Зеландия не намерена высылать российских дипломатов. Об этом во вторник сообщила премьер-министр страны Джасинда Ардерн.

Беседуя во вторник с журналистами, Ардерн объяснила принятое решение тем, что никто из работающих в ее стране российских дипломатов не являются скрытыми сотрудниками спецслужб. "Мы провели проверку, в Новой Зеландии таких нет, если бы они были, то мы бы их выслали", — пояснила премьер-министр.