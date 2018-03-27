Словакия не будет торопиться с высылкой российских дипломатов 

Премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини, выступая на заседании Национального совета (парламента) Словакии, заявил, что для высылки из республики российских дипломатов в связи с делом Скрипаля мало одних только обвинений, не опирающихся на прочные факты. Об этом передает ТАСС.
«Словакия не будет поддаваться только убеждениям, что за нападением (на Скрипаля) стоит Россия», — отметил он. Пока же обвинения в отношении России не подкреплены доказательствами, добавил Пеллегрини.
«Мы не будем торопиться (высылать российских дипломатов), — сказал премьер. — Высылку дипломатов поддержали 16 из 28 государств Евросоюза. Не сделали такого шага 12 стран, так что мы не одни».
Словакия, по словам премьера, в связи с инцидентом в Солсбери будет действовать решительно, но разумно и без «театральных жестов». Во вторник посол РФ в республике вызван для дачи объяснений по российской позиции в национальный МИД. Братислава однозначно осудила применение нервно-паралитического вещества в Великобритании. Дальнейшие шаги, которые предпримет страна, зависят от развития ситуации.