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Премьер Словакии рассказал, почему из страны не вышлют российских дипломатов
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Премьер Словакии рассказал, почему из страны не вышлют российских дипломатов 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини заявил, что страна будет поступать ответственно при выборе шагов в связи с предполагаемой причастностью России к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери, передает РИА «Новости».
"Хочу всех вас заверить, что Словакия будет поступать ответственно. Но, с другой стороны, мы декларировали ясно, что не будем поддаваться никакому давлению и делать излишние театральные жесты", отметил Пеллегрини во время выступления в парламенте.
Он добавил, что власти страны уже подготовили возможные ответные меры, однако одних обвинений в адрес России по делу Скрипалей недостаточно. По словам Пеллегрини, сначала в МИД Словакии будет вызван российский посол.
Ранее глава МИД Великобритании Борис Джонсон поблагодарил страны, принявшие решение о высылке российских дипломатов.
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