Премьер Словакии рассказал, почему из страны не вышлют российских дипломатов

"Хочу всех вас заверить, что Словакия будет поступать ответственно. Но, с другой стороны, мы декларировали ясно, что не будем поддаваться никакому давлению и делать излишние театральные жесты", отметил Пеллегрини во время выступления в парламенте.