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Словакия решила не делать «театральных жестов» вместе с ЕС
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Словакия решила не делать «театральных жестов» вместе с ЕС 

Российская Газета 32 минуты назад
Словакия намерена действовать по так называемому делу Скрипаля ответственно и обойтись «без театральных жестов». Об этом заявил премьер-министр страны Петер Пеллегрини.
"Хочу всех вас заверить, что Словакия будет поступать ответственно. Но, с другой стороны, мы декларировали ясно, что не будем поддаваться никакому давлению и делать излишние театральные жесты", — цитирует заявление Пеллегрини в парламенте РИА Новости.
Политик заявил, что «одной только убежденности в высокой правдоподобности российской ответственности словацкой стороне недостаточно» и напомнил: из 28 стран Евросоюза только 16 пошли на высылку российских дипломатов, остальные 12 от этого шага предпочли воздержаться.
Тем не менее во вторник в МИД в связи с делом об отравлении экс-разведчика ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании приглашен российский посол. Напомним, в этом происшествии Лондон прямо обвиняет Москву, которая с подозрениями категорически не согласна.
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