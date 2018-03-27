СБУ направила в МИД Украины материалы об «антиукраинской деятельности» российских дипломатов

Служба безопасности Украины (СБУ) направила в МИД материалы о «целенаправленной деятельности российских дипломатов во вред Украине ». Об этом заявили в пресс-службе ведомства. В СБУ заявили, что российские спеслужбы «осознанно используют в Европе апробированные на протяжении последних четырёх лет на Украине террористические методы запугивания населения».

«СБУ направила в МИД Украины соответствующие доказательные материалы о целенаправленной деятельности во вред нашему государству 13 российских дипломатов, относительно которых было принято решение о выдворении с украинской территории», — говорится в сообщении в Facebook.

Также в ведомстве заявили о намерении продолжить работу со спецслужбами стран ЕС США «по раскрытию российских преступных намерений, угрожающих всему цивилизованному миру».

Ранее МИД Украины назвал высылаемых российских дипломатов сотрудниками спецслужб.