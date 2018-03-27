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СБУ направила в МИД Украины материалы об «антиукраинской деятельности» российских дипломатов
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СБУ направила в МИД Украины материалы об «антиукраинской деятельности» российских дипломатов 

RT на русском 1 час назад
Служба безопасности Украины (СБУ) направила в МИД материалы о «целенаправленной деятельности российских дипломатов во вред Украине». Об этом заявили в пресс-службе ведомства. В СБУ заявили, что российские спеслужбы «осознанно используют в Европе апробированные на протяжении последних четырёх лет на Украине террористические методы запугивания населения».
«СБУ направила в МИД Украины соответствующие доказательные материалы о целенаправленной деятельности во вред нашему государству 13 российских дипломатов, относительно которых было принято решение о выдворении с украинской территории», — говорится в сообщении в Facebook.
Также в ведомстве заявили о намерении продолжить работу со спецслужбами стран ЕС и США «по раскрытию российских преступных намерений, угрожающих всему цивилизованному миру».
Ранее МИД Украины назвал высылаемых российских дипломатов сотрудниками спецслужб.
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