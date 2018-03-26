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Россия примет меры по каждой высылающей ее дипломатов стране — Захарова
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Россия примет меры по каждой высылающей ее дипломатов стране — Захарова 

Аргументы и Факты 1 час назад
Фото: Аргументы и Факты
Россия примет меры по каждой стране, высылающей ее дипломатов, и ответит на закрытие генерального консульства РФ в Сиэтле, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала Россия 1.
По ее словам, число высылаемых дипломатов свидетельствует о том, что за провокацией в Солсбери стоят «сильные, мощные силы, которые находятся в Соединенных штатах Америки и в Великобритании».
При этом Захарова подчеркнула, что Британия на саммите Евросоюза не предоставила никакой фактической информации о произошедшем на ее территории, были только «политические заявления, лозунги и требования солидаризироваться с этой позицией». Страны Евросоюза демонстрируют поддержку, но не имеют представления о том, что произошло в Солсбери, добавила она.
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