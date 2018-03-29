Москва два дня на полное освобождение здания генконсульства США в Санкт-Петербурге.
«Отозвано согласие на открытие и функционирование Генерального консульства США в Санкт-Петербурге. Американские представители должны полностью освободить ранее предоставленное им для размещения данного учреждения административное здание не позднее 31 марта», — говорится в сообщении МИД РФ.
Объявленные персона нон грата 60 американских дипломатов должны покинуть Россию до 5 апреля: это 58 сотрудников посольства США в Москве и два работника генерального консульства в Екатеринбурге.