Хантсман: британская сторона распространила среди послов в РФ распечатку по делу Скрипаля

МОСКВА , 26 марта. / ТАСС /. Британская сторона распространила на брифинге для иностранных дипломатов в Москве распечатку по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля . Об этом сообщил в понедельник ТАСС посол США в Москве Джон Хантсман.

"Вам стоит обратить внимание на информацию, которую обнародовала британская сторона, — сказал дипломат. — Они подготовили очень качественный и убедительный обзор этого инцидента, сравнив его с похожими случаями, имевшими место в прошлом. Это было в распечатке, которую раздавали [в британском посольстве]".

На реплику, что широкая общественность распечатку не увидела, посол ответил, что ее «раздавали всем, кто был на встрече». «Информация, которую представила британская сторона, весьма убедительна, — считает Хантсман. — Позиция и действия Великобритании соответствуют международному праву и обязательствам Лондона в рамках организаций и договоров, участниками которых он является».

Канада, Польша и Дания, Испания, Италия и Латвия, Македония, Норвегия, Румыния, Финляндия, Хорватия, Швеция и 26 марта США заявили о высылке сразу 60 российских дипломатов (46 человек из посольства в Вашингтоне, двое из генконсульства в Нью-Йорке , еще 12 сотрудников постоянного представительства РФ при ООН объявлены персонами нон грата), а также о закрытии генерального консульства России в Сиэтле. В свою очередь Германия Франция высылают по четыре дипломата, Литва Чехия — по три, Албания Нидерланды — по два, Венгрия Эстония — по одному, при этом Украина решила выслать сразу 13 россиян. Эта скоординированная акция произошла на фоне инцидента с отравлением экс— сотрудника ГРУ в английском городе Солсбери, в чем ряд стран Запада обвиняет Москву. МИД РФ уже заявил, что недружественный шаг со стороны этих государств не останется без ответа.