«Оппонентам не нравится сильная и мощная Россия»

«Масштаб ущерба и предшествовавшие ему информационная подготовка и сопровождение говорят о том, что он, скорее всего, планировался заранее, просто был отложен — в ожидании подходящего повода», — подчеркнул дипломат.

По его словам, есть подозрения на то, что Вашингтон и Лондон тесно координировали и планировали произошедшее.