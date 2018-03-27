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«Оппонентам не нравится сильная и мощная Россия»
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Антонов: оппонентам не нравится сильная и мощная Россия 

RT на русском 3 часа назад
Фото: ТАСС
Посол России в США Анатолий Антонов прокомментировал решение Вашингтона выслать 60 российских дипломатов, а также закрыть генконсульство в Сиэтле в связи с делом об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери. «Внутренние проблемы, от которых Вашингтон и Лондон пытаются отвлечь внимание „русской угрозой“, никуда не денутся. Нашим оппонентам не нравится сильная и мощная Россия, чьи возможности были недавно продемонстрированы», — говорится в сообщении в Facebook.
По его словам, есть подозрения на то, что Вашингтон и Лондон тесно координировали и планировали произошедшее.
«Масштаб ущерба и предшествовавшие ему информационная подготовка и сопровождение говорят о том, что он, скорее всего, планировался заранее, просто был отложен — в ожидании подходящего повода», — подчеркнул дипломат.
Ранее сообщалось, что генеральное консульство России в Сиэтле закроется в пятницу, 30 марта.
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