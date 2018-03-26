Генконсульство России в Сиэтле прекратило прием граждан

Российское генконсульство в Сиэтле объявило о прекращении приема граждан с 26 марта 2018 года.

«В связи с решением американских властей закрыть генеральное консульство России в Сиэтле прием граждан по паспортным, визовым вопросам, а также по вопросам гражданства и нотариата с 26 марта прекращается», — говорится в объявлении на сайте дипмиссии.

Напомним, в понедельник США объявили о решении выслать 48 российских дипломатов, а также 12 сотрудников миссии России при ООН в связи с делом об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля . Кроме того, Вашингтон решил закрыть российское консульство в Сиэтле в связи с его «близостью к одной из американских баз подводных лодок».