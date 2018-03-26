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Генконсульство России в Сиэтле прекратило прием граждан
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Генконсульство России в Сиэтле прекратило прием граждан 

Деловая газета «Взгляд» 40 минут назад
Российское генконсульство в Сиэтле объявило о прекращении приема граждан с 26 марта 2018 года.
«В связи с решением американских властей закрыть генеральное консульство России в Сиэтле прием граждан по паспортным, визовым вопросам, а также по вопросам гражданства и нотариата с 26 марта прекращается», — говорится в объявлении на сайте дипмиссии.
Ранее посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов сообщал, что генконсульство России в Сиэтле закроется 30 марта.
Напомним, в понедельник США объявили о решении выслать 48 российских дипломатов, а также 12 сотрудников миссии России при ООН в связи с делом об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Кроме того, Вашингтон решил закрыть российское консульство в Сиэтле в связи с его «близостью к одной из американских баз подводных лодок».
Посольство России в США в свою очередь предложило подписчикам в Twitter выбрать, какое консульство США закрыть в качестве ответного шага Москвы.
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