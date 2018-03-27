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«Боинг» отказался комментировать претензии к российскому генконсульству
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«Боинг» отказался комментировать претензии к российскому генконсульству 

РИА Новости 47 минут назад
Фото: РИА Новости
ВАШИНГТОН, 27 мар — РИА Новости, Екатерина Соболь. Представитель американской корпорации «Боинг» вслед за Пентагоном отказался комментировать претензии американских властей о том, что генконсульство РФ в Сиэтле угрожало безопасности находящихся неподалеку подводной лодки и завода авиапроизводителя.
"Без комментариев", — ответил на запрос РИА Новости представитель концерна.
Ранее Пентагон также отказался комментировать РИА Новости эти претензии и предложил по всем вопросам обращаться в Белый дом.
Ранее 16 стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и ряд других стран приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери. В частности, власти США объявили, что высылают 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии РФ при ООН, а также закрывают генконсульство РФ в Сиэтле.
Закрытие консульства в Сиэтле власти объяснили не только инцидентом в Солсбери в Великобритании, но и его географической близостью к «одной из баз подводных лодок», а также заводу «Боинг».
Консул-советник генконсульства России в Сиэтле Халит Айсин рассказал РИА Новости, что всего в их дипмиссии работает семь человек и о близости базы подводных лодок к дипмиссии РФ он узнал впервые из заявления Белого дома.
В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.
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