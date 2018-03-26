Пользователи Интернета выберут город, который лишится посольства США 

В понедельник, 26 марта, посольство РФ в США разместило в Твиттере вопрос, какое генеральное консульство США в России стоит закрыть. Голосование завершиться около 17:00 во вторник.
В сообщении, отправленном с официального аккаунта дипломатического представительства Российской Федерации, указывается, что это станет ответной мерой на распоряжение администрации США закрыть российское консульство в Сиэтле.
Пользователям социальной сети предложено три варианта на выбор: консульства во Владивостоке, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге. По данным на 22:00 26 марта, 44% проголосовавших выбирают вариант с городом на Неве, вторым с отставанием в 8% идет административный центр Уральского федерального округа, а третьим с 20% голосов следует крупнейший порт Дальнего Востока нашей страны.
Напомним, в течение дня в понедельник 21 страна мира заявила о готовности выслать российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией. К этим мерам присоединились США, Украина, Германия, Канада, Польша, Франция, Литва, Чехия, Нидерланды, Дания, Италия, Албания, Испания, Венгрия, Латвия, Норвегия, Эстония, Финляндия, Румыния, Хорватия, Швеция. Всего в Россию вернутся 136 дипломатов.