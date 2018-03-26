Ещё
Пользователи Интернета выберут город, который лишится посольства США
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пользователи Интернета выберут город, который лишится посольства США 

Русская Семерка 58 минут назад
Фото: Русская Семерка
В понедельник, 26 марта, посольство РФ в США разместило в Твиттере вопрос, какое генеральное консульство США в России стоит закрыть. Голосование завершиться около 17:00 во вторник.
В сообщении, отправленном с официального аккаунта дипломатического представительства Российской Федерации, указывается, что это станет ответной мерой на распоряжение администрации США закрыть российское консульство в Сиэтле.
Пользователям социальной сети предложено три варианта на выбор: консульства во Владивостоке, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге. По данным на 22:00 26 марта, 44% проголосовавших выбирают вариант с городом на Неве, вторым с отставанием в 8% идет административный центр Уральского федерального округа, а третьим с 20% голосов следует крупнейший порт Дальнего Востока нашей страны.
Напомним, в течение дня в понедельник 21 страна мира заявила о готовности выслать российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией. К этим мерам присоединились США, Украина, Германия, Канада, Польша, Франция, Литва, Чехия, Нидерланды, Дания, Италия, Албания, Испания, Венгрия, Латвия, Норвегия, Эстония, Финляндия, Румыния, Хорватия, Швеция. Всего в Россию вернутся 136 дипломатов.
Русская Семерка: последние новости
Посол Евросоюза покинул Россию по инициативе руководства Путин пообещал, что через год россияне смогут побывать на Марсе США, Канада и некоторые евопейские страны высылают российских дипломатов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Исландия приостановила диалог с Россией324
Названа причина запертых дверей в кинозале сгоревшего ТЦ429
Путин прилетел в Кемерово96
Еще три страны сообщили о высылке дипломатов РФ177
Отключивший сигнализацию в ТЦ Кемерово задержан69
Видео
01:12
В России анонсировали «ответ каждому»
Политика
04:07
Названа причина запертых дверей в кинозале сгоревшего ТЦ
Пожары Происшествия
00:45
Еще три страны сообщили о высылке дипломатов РФ
Политика В мире
03:34
Сын Табакова отказался общаться с Зудиной
Шоу-бизнес
04:07
В СК объяснили «секретность» при выдаче тел в Кемерово
Пожары Происшествия
00:34
Уточнено происхождение рельефа Луны
Наука и техника Наука
03:06
17 стран высылают российских дипломатов
Политика В мире
02:08
Кадыров приехал на место пожара в Грозном
Пожары Происшествия
00:45
Новый антироссийский шаг
Политика Статьи
04:56
В «Зимней вишне» нечем было тушить пожар
Пожары Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение