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Вот они, приморцы, получившие iPhone X за участие в выборах президента
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Вот они, приморцы, получившие iPhone X за участие в выборах президента 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
Администрация Находки опубликовала видео с приморцами, выигравшими смартфоны iPhone X за участие в выборах президента РФ, сообщает PRIMPRESS.
«По итогам голосования на сайте Приморьевыбирает.рф победителями в Находке стали Александр Кочев (875 голосов), Николай Иванов и трэвелблогер Виктор Полехин. Поздравляем!», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном инстаграм-канале мэрии.
Победители признались, что сами не ожидали такого финала.
«Сутки не спали, просили всех голосовать за нас», — поделился один из приморцев.
Как отмечается, тех же, кто немного «недобрал» голосов до победителей ждут поощрительные призы — смартфоны Samsung, Xiaomi, Honor и Meizu.
Выборы президента РФ прошли 18 марта. Итоговая явка в Приморье составила 61,24%. Больше всего голосов получил действующий глава государства Владимир Путин, набрав 65,31%, что в процентном значении является лучшим результатом в регионе за последние десять лет.
Во Владивостоке на участки пришло 57% избирателей — это высокая явка для краевого центра. При этом, несмотря на традиционно высокий процент голосования за оппозицию, в этом году Владимир Путин получил 63% поддержки избирателей (в 2012 году Путин получил во Владивостоке всего 47% голосов).
A post shared by Nakhodka City (@nakhodka.city) on Mar 26, 2018 at 1:29am PDT
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