Вот они, приморцы, получившие iPhone X за участие в выборах президента

Администрация Находки опубликовала видео с приморцами, выигравшими смартфоны iPhone X за участие в выборах президента РФ, сообщает PRIMPRESS.

«По итогам голосования на сайте Приморьевыбирает.рф победителями в Находке стали Александр Кочев (875 голосов), Николай Иванов и трэвелблогер Виктор Полехин. Поздравляем!», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном инстаграм-канале мэрии.

Победители признались, что сами не ожидали такого финала.

«Сутки не спали, просили всех голосовать за нас», — поделился один из приморцев.

Как отмечается, тех же, кто немного «недобрал» голосов до победителей ждут поощрительные призы — смартфоны Samsung, Xiaomi, Honor и Meizu.

Выборы президента РФ прошли 18 марта. Итоговая явка в Приморье составила 61,24%. Больше всего голосов получил действующий глава государства Владимир Путин , набрав 65,31%, что в процентном значении является лучшим результатом в регионе за последние десять лет.

Во Владивостоке на участки пришло 57% избирателей — это высокая явка для краевого центра. При этом, несмотря на традиционно высокий процент голосования за оппозицию, в этом году Владимир Путин получил 63% поддержки избирателей (в 2012 году Путин получил во Владивостоке всего 47% голосов).

